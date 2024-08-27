Россияне оккупировали Птичье и продвинулись на Донетчине – карта Deep State

Враг продолжает продвигаться на Покровском направлении.
Российские войска оккупировали Птичье на Покровском направлении и продвинулись около восьми населенных пунктов в Донецкой области.
Об этом сообщили аналитики Deep State.
Российские захватчики оккупировали Птичье, продвинулись возле Песчаного, Калиново, в Карловке, Мемрике, Красном Яру, Михайловке, Северном, Новогродовке и на окраинах.
"То, что произошло с Новогродовкой, и то, что произойдет с Селидово, должно стать объектом внимания не только общества, но и соответствующих органов. Опыт и отсутствие наказания за Очеретино породило новую трагедию, свидетелями которой становится каждый из нас", – говорится в заявлении Deep State.
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Напомним, днем ранее в Deep State сообщили о продвижении врага возле Новоторецка, Михайловки, Яснобродовки, в Константиновке, Новогродовке и Железном.
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