Россияне оккупировали Птичье и продвинулись на Донетчине – карта Deep State

Российские войска оккупировали Птичье на Покровском направлении и продвинулись около восьми населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики Deep State.

Российские захватчики оккупировали Птичье, продвинулись возле Песчаного, Калиново, в Карловке, Мемрике, Красном Яру, Михайловке, Северном, Новогродовке и на окраинах.

"То, что произошло с Новогродовкой, и то, что произойдет с Селидово, должно стать объектом внимания не только общества, но и соответствующих органов. Опыт и отсутствие наказания за Очеретино породило новую трагедию, свидетелями которой становится каждый из нас", – говорится в заявлении Deep State.

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Карта с ситуацией на фронте от Deep State

Напомним, днем ранее в Deep State сообщили о продвижении врага возле Новоторецка, Михайловки, Яснобродовки, в Константиновке, Новогродовке и Железном.

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