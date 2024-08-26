Сеять не придется: как сохранить куст перца для посадки в следующем году

Благодаря этому простому лайфхаку вы сможете сберечь куст любимого перца до следующего года.
Если в этом сезоне вы вырастили растение перца, которое вам очень понравилось, то не обязательно начинать все с нуля в следующем году. На самом деле перец – не однолетнее растение. В благоприятных условиях он может прожить несколько лет и некоторые опытные садоводы сохраняют свои растения даже до десяти лет или дольше. На странице Top garden ideas рассказали, что сделать с кустом перца, чтобы он родил в следующем году.
Обрезка растения
Перед зимним периодом его необходимо обрезать. Удалите около 2/3 верхушки растения. Это позволит снизить нагрузку на корневую систему и будет способствовать лучшей адаптации растения к условиям зимнего хранения. Также удалите все плоды, которые еще могут быть на растении и уберите мертвые или поврежденные листья.
Пересадка в контейнер
После обрезки пересадите растение в контейнер с хорошим дренажом. Используйте легкую почву, которая обеспечит надлежащую циркуляцию воздуха и водопроницаемость. Контейнер должен быть достаточно велик для комфортного развития корневой системы.
Место хранения
Поставьте контейнер в темное прохладное место с температурой около 5-10°C. Это может быть подвал, неотапливаемое помещение или другая прохладная зона. Важно, чтобы температура не опускалась ниже нуля.
Уход в зимний период
Во время зимнего периода растение не нужно регулярно поливать. Достаточно проверять почву на влажность раз в несколько недель и поливать только тогда, когда верхний слой почвы высохнет.
Возврат к активному росту
Весной, когда температура поднимется выше 10°C, вынесите контейнер с растением на солнечное место на открытом воздухе. Сразу после этого начнут появляться новые побеги и листья. Возможно, вам понадобится подкормить его небольшим количеством удобрений для стимуляции роста. Не оставляйте контейнер с растением на улице. Его необходимо постепенно приучить к свежему воздуху.
Условия для перца
Перец любит тепло и свет, поэтому если вы выращиваете его в контейнере, разместите его на солнечном месте или используйте дополнительное освещение.
Такое хранение растений перца не только позволит продлить их жизненный цикл, но поможет сохранить любимые сорта и продлить период их плодоношения.
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