Как рассадить розмарин: советы садовницы

Свежий розмарин – одна из самых вкусных и ароматных трав на кухне. Садовница Visakha Mao рассказала своим подписчикам, как его легко рассадить, чтобы вам больше никогда не пришлось покупать это растение. Можно взять черенки розмарина из материнского растения и вырастить новые для посадки на улице летом или выращивания в горшках дома зимой.

Срежьте новые стебли. Выберите здоровые, молодые стебли розмарина и срежьте их, длиной примерно 10-15 см. Подготовьте черенки. Удалите около 5 см нижних листьев с каждого черенка и отрежьте кончик, чтобы стимулировать рост корней. Подготовка почвы. Вставьте черенки во влажную почву или специальную смесь для выращивания, которая обеспечит хороший дренаж и поддержку для развития корней. Уход. Держите почву влажной, но не перенасыщенной водой. Убедитесь, что в контейнере есть дренажные отверстия для предотвращения ее застоя. Укоренение. Через 2-3 недели черенки должны укорениться. Как только корни хорошо разовьются, пересаживайте растения в большие контейнеры или на открытые участки в саду.

Так вы сможете наслаждаться свежим розмарином из вашего собственного сада в течение всего года.

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