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Польша снова поднимала авиацию из-за атаки РФ по Украине

Польша снова поднимала авиацию из-за атаки РФ по Украине

Самолеты F-16 / Фото: Associated Press

Во время российской атаки по Украине в небо поднималась и польская, и союзническая авиация.

В Польше в ночь на 27 августа было приказано поднять в воздух собственную и союзническую авиацию из-за российской атаки по территории Украины.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Там указали, что дальняя авиация России снова нанесла ракетные удары по территории Украины.

"В связи с дальнейшей агрессивной деятельностью россиян начаты все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши", – говорится в заявлении.

Военные предупредили о возможном повышении уровня шума в юго-восточной части страны из-за активной деятельности польской и союзнической военной авиации в воздушном пространстве страны.

Напомним, в Польше поднимали авиацию в ночь на 26 августа из-за угрозы от российских ракет на западе Украины.

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