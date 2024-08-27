Эксперт рассказал, как Украина может ответить РФ на массированный обстрел

Украина может нанести удар по российским военным объектам в ответ на массированный террористический обстрел, который произвела РФ.

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Такое мнение в эфире Эспрессо высказал военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

Он заявил, что, прежде всего, Украина может атаковать военные объекты, которые Россия использует для проведения террористических ударов против Украины.

"В частности, для таких ударов могут быть использованы те же ракеты-дроны, которые были анонсированы 24 августа, и основным назначением которых, как объявлялось, является уменьшение военного потенциала, в частности, для терроризирования мирного населения. А это в первую очередь более двух десятков". аэродромов, с которых взлетают средства терроризации украинцев, это площадки, с которых запускают другие средства, они известны разведке", — рассказал он.

Рябых отметил, что страны Запада также должны отреагировать на массированный ракетный обстрел Украины.

"Если уж говорить откровенно, то сейчас Украина будет пытаться решать это своими средствами, но в то же время следует акцентировать внимание на том, что то же заявление министра иностранных дел Украины является также знаковым, и он сказал, что здесь должны быть два основных ответа от наших партнеров на подобные". удары. Это предоставить разрешение на дальнобойные удары уже их оружием, чтобы как можно скорее прекратить эти террористические удары со стороны Российской террористической Федерации. средства уже над территорией Украины для того, чтобы они не летели на ту же Польшу, как мы видели сегодня такой случай в очередной раз", — добавил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что Умеров отреагировал на массированный обстрел: "Украина готовит ответ".

Кроме того, мы также информировали, что враг атаковал Ивано-Франковскую область.

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