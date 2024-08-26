Россияне атаковали Виннитчину: есть попадание в критическую инфраструктуру

Пока информации о погибших нет.

26 августа российская армия нанесла удар по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области, взрывной волной был поврежден частный дом.

Об этом сообщила первый заместитель начальника ОВА Наталья Заболотная.

Она рассказала, что пока информации о погибших нет. На место происшествия уже выехали все необходимые службы для ликвидации последствий.

Как сообщило «Общественное», в селе Осолинка Литинской общины поврежден частный дом. Также несколько общин остались без электричества, в частности, Турбовская, Липовецкая и Барская общины.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности и угрозе ударов БПЛА в Винницкой области.

Напомним, Россия совершила масштабную атаку на Украину, в Запорожской области был атакован объект энергетической инфраструктуры.

Россия совершила атаку на Украину с помощью беспилотников и ракет, запущенных из стратегических бомбардировщиков, акватории Черного моря и истребителей МиГ-31К. Взрывы раздались в нескольких городах, в том числе в Киеве, Харькове, Одессе, Кривом Роге, Хмельницком, Днепре, Львове и Луцке.

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