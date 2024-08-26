Умеров отреагировал на массированный обстрел: "Украина готовит ответ"

Государство-агрессорка должно заплатить за содеянное.

Россия 26 августа в очередной раз атаковала украинские города. В результате обстрела пострадали мирные люди, разрушены дома, повреждена критическая инфраструктура.

Об этом написал министр обороны Украины Рустем Умеров.

Мы будем отвечать

Как подчеркнул Умеров, это еще раз доказывает, что для победы нам нужны дальнобойные возможности и ограничения на удары по военным объектам врага.

"Украина готовит свои ответы. Оружие собственного производства".

Он также выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

"Вместе мы выстоим и победим. Слава Украине!"

Напомним, в результате атаки России в понедельник, 26 августа, пострадали 15 областей. Страна-террористка целила по энергетической инфраструктуре.

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