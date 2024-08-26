Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Умеров отреагировал на массированный обстрел: "Украина готовит ответ"

Дата публикации
Просмотры
1069
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Умеров отреагировал на массированный обстрел: "Украина готовит ответ"

Министр обороны Украины Рустем Умеров на встрече с американскими конгрессменами/Фото: Минобороны

Государство-агрессорка должно заплатить за содеянное.

Россия 26 августа в очередной раз атаковала украинские города. В результате обстрела пострадали мирные люди, разрушены дома, повреждена критическая инфраструктура.

Об этом написал министр обороны Украины Рустем Умеров.

Мы будем отвечать

Как подчеркнул Умеров, это еще раз доказывает, что для победы нам нужны дальнобойные возможности и ограничения на удары по военным объектам врага.

"Украина готовит свои ответы. Оружие собственного производства".

Он также выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

"Вместе мы выстоим и победим. Слава Украине!"

Напомним, в результате атаки России в понедельник, 26 августа, пострадали 15 областей. Страна-террористка целила по энергетической инфраструктуре.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация