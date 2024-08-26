60-летняя одесситка шокировала Сеть молодым видом – видео

60-летняя одесситка Анна Бородина шокировала Сеть своим молодым видом.

Женщина ведет блог в соцсетях, где хвастается стройным и подкачанным телом, а также делится своими секретами красоты.

Как рассказала Анна, она начала регулярно тренироваться в зале в 35 лет. В 50 лет женщина принялась бегать. Бородина считает, что ее секрет заключается в правильном питании, регулярным тренировкам и восполнении дефицита витаминов и микроэлементов в организме.

"Я на самом деле неидеальна. И делаю все неидеально. Но дисциплина – это тот навык, который и в 60 лет дал мне возможность выглядеть хорошо, несмотря на многие обстоятельства. Независимо от того, сколько вам лет сейчас – 30, 40, 50 или даже 50+, вы всегда можете что-то сделать для себя, чтобы через 10 лет выглядеть красиво и жить полноценной жизнью. Все начинается с базовых привычек здорового образа жизни: регулярные тренировки, здоровое питание и дисциплина", – поделилась она в Instagram.

Относительно инъекций красоты, Анна поделилась, что не прибегала ни к каким косметическим процедурам. Ежедневно одесситка пользуется кремами для лица и тела.

Рассекретила она и свой вес и рост – 53 кг, 166 см.

Тем временем, пользователи сходят с ума от красоты украинки. Об этом они пишут в комментариях под публикациями: "Вау! Фантастическая женщина. Мечтаю быть такой в 60. И я не только о фигуре", "Вы для меня пример и повод не бояться годов", "Вы молодец! Так держать", " Выглядите круто".

Напомним, "настоящего Маугли", жившего в лесу с дикими животными, теперь не узнать. В Сети появились фото Занзимана Элли "до" и "после".

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