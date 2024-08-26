60-річна одеситка шокувала Мережу молодим виглядом – відео

60-річна одеситка Анна Бородіна шокувала Мережу своїм молодим виглядом.

Жінка веде блог у соцмережах, де хизується струнким та підкачаним тілом, а також ділиться своїми секретами краси.

Як розповіла Анна, вона почала регулярно тренуватися у залі у 35 років. У 50 років жінка почала бігати. Бородіна вважає, що її секрет полягає у правильному харчуванні, регулярному тренуванні та поповненню дефіциту вітамінів і мікроелементів в організмі.

"Я дійсно неідеальна. І роблю все неідеально. Але дисципліна – це той навик, який і в 60 років дав мені можливість мати гарний вигляд, попри багато обставин. Незалежно від того, скільки вам років зараз – 30, 40, 50 або навіть 50+, ви завжди можете щось зробити для себе, щоб через 10 років мати гарний вигляд і жити повноцінним життям. Все починається з базових звичок здорового способу життя: регулярні тренування, здорове харчування та дисципліна", - поділилася вона в Instagram.

Щодо ін’єкцій краси, Анна поділилася, що не вдавалася до жодних косметичних процедур. Натомість, щодня одеситка користується кремами для обличчя та тіла.

Розсекретила вона і свої вагу та зріст – 53 кг, 166 см.

Тим часом користувачі шаленіють від краси українки. Про це вони пишуть у коментарях під публікаціями: "Вау! Фантастична жінка. Мрію бути такою в 60. І я не лише про фігуру", "Ви для мене приклад і привід не боятися років", "Ви молодець! Так тримати", "Маєте крутий вигляд".

Нагадаємо, "справжнього Мауглі", який жив у лісі з дикими тваринами, тепер не впізнати. У Мережі з’явилися фото Занзімана Еллі "до" і "після".

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