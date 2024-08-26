Повторная атака на Луцк: власти сообщили о последствиях

Враг повредил еще один жилой дом в Луцке.

В результате повторной российской атаки на Луцк 26 августа был поврежден еще один жилой дом, пострадал человек.

Об этом сообщил глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко.

"Около 10.00 в результате вражеской атаки поврежден еще один жилой дом в областном центре. К сожалению, есть один пострадавший", — говорится в заявлении главы области.

Он добавил, что остальная информация уточняется. Все службы уже работают на месте.

Погуляйко также призвал не распространять фото, видео и какую-либо информацию о происшествии.

Напомним, утром 26 августа в Луцке раздались взрывы: из-за атаки в городе был поврежден многоквартирный дом и погиб один человек.

Впоследствии в Луцке прогремели повторные взрывы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: 26 августа РАКЕТНАЯ АТАКА НА УКРАИНУ! ЕСТЬ ЖЕРТВЫ И РАНЕНЫЕ! ЗАДЕЙСТВОВАНЫ ЭКСТРЕННЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ СВЕТА

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