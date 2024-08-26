ВСУ сбили ракету на границе Закарпатья и Львовщины (видео)

Бойцы ВСУ сбили российскую крылатую ракету на границе Закарпатской и Львовской областей 26 августа. Этот момент они сняли на видео.

Соответствующий ролик в Сети распространил глава Закарпатской ОВА Виктор Мыкыта.

Мыкыта сообщил, что закарпатский 650-й отдельный зенитно-пулеметный батальон ВСУ сбил крылатую ракету на границе со Львовской областью. Вражеская цель направлялась в закарпатский регион.

"Спасибо, побратимы, за профессионализм и сохраненные жизни! Мы гордимся! Закарпатье гордится!" – написал глава ОВА.

ВСУ показали, как собрали ракету на границе Закарпатья и Львовщины

Напомним, во время ракетно-дроновой атаки по Украине россияне атаковали энергетические объекты во Львовской области. В городе и области возникли перебои со светом.

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