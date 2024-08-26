Жара не отступает: прогноз погоды в Украине на 27 августа

Завтра, 27 августа, в Украине удержится жаркая воздушная масса. Максимальная температура воздуха составит +30+35 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в южной части температура воздуха будет хотя и высокой, однако самой низкой в Украине — в течение дня +27+31 градус.

Дожди в большинстве областей Украины маловероятны.

В Киеве во вторник будет сухо и жарко, в течение дня +33+34 градуса.

"Ослабление жары постепенно начнется с 2-3 сентября", — отметила Диденко.

Ранее синоптики сообщили, что с понедельника, 26 августа, украинцев снова ждет жара. Однако она продержится недолго.

Жара еще неделю будет! Местами - до 40 градусов!

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