Когда в Украине снова начнется жара: прогноз синоптика

Завтра, 17 августа, в Украине ожидается +29...33°С, на востоке будет немного свежее, +27...29°С.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"А вот уже в воскресенье-понедельник и дальше на неделе столбики термометров в большинстве областей Украины будут достигать +30...35 градусов и выше. Ко Дню Независимости жара спадет", — написала она.

17 августа в Украине будет сухо и солнечно, а вот 18 августа, в воскресенье, на западе, севере и центральной части местами пройдут кратковременные грозовые дожди. На юге и востоке без осадков.

В Киеве в субботу ожидается сухая и жаркая погода до +30...32°С. В воскресенье, 18 августа, жара в столице усилится, днем максимально до +32...35°С.

"В воскресенье во второй половине дня или под вечер в Киеве вероятны локальные грозовые дожди. Итак, готовимся к сильной жаре и вероятным отключениям электроэнергии", — добавила Диденко.

Ранее стало известно, что в Украину в ближайшие дни вернется жара. Столбики термометров могут подняться до 33 градусов тепла. Больше об этом читайте в новости.

Жара возвращается! Прогноз погоды

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