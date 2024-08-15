В Украину вернется жара: синоптик назвала даты

Дожди ожидаются только в Карпатах и на Волыни.

В Украину в ближайшие дни вернется жара. Столбики термометров могут подняться до 33 градусов тепла.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Итак, жара в Украину идет! И +30, и +33, и значительно выше. Но с 17-18 августа", — написала она.

Завтра, 16 августа, всюду будет солнечно, сухо и очень тепло. Дождь будет в Карпатах и на Волыни. Максимальная температура воздуха 16 августа будет +26+29 градусов, на юге и западе Украины уже начнет припекать — до +28+33 градусов.

В Киеве 16 августа ожидается сухая погода с температурой воздуха +26+28 градусов.

Напомним, Людмила Труфина сообщила ТСН, что Украине следует ожидать возвращения жаркой погоды из-за мощного антициклона. Она отметила, что хотя в последние дни украинцы заметили снижение температуры и некоторые даже жаловались на прохладную погоду — это временное явление. Синоптики предполагают, что тепло вернется очень скоро.

Жара возвращается! Прогноз погоды

Читайте также: