До України повернеться спека: синоптикиня назвала дати

Дощі очікуються тільки в Карпатах та на Волині.

До України найближчими днями повернеться спека. Стовпчики термометрів можуть піднятися до 33 градусів тепла.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Отже, спека до України йде! І +30, і +33, і значно вище. Але від 17-18 серпня", - написала вона.

Завтра, 16 серпня, скрізь буде сонячно, сухо і дуже тепло. Дощитиме в Карпатах та на Волині. Максимальна температура повітря 16 серпня становитиме +26+29 градусів, на півдні та заході України вже почне припікати - до +28+33 градусів.

В Києві 16 серпня очікується суха погода з температурою повітря +26+28 градусів.

Нагадаємо, Людмила Труфіна повідомила ТСН, що Україні слід очікувати на повернення спекотної погоди через потужний антициклон. Вона зазначила, що хоча останніми днями українці помітили зниження температури та дехто навіть скаржився на прохолодну погоду — це тимчасове явище. Синоптики передбачають, що тепло повернеться дуже скоро.

Спека повертається! Прогноз погоди

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