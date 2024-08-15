У Павлограді прогримів вибух: є постраждалий

У четвер, 15 серпня, в місті Павлоград Дніпропетровської області стався вибух у нежитловій будівлі.

У Павлограді Дніпропетровської області було чутно вибух до тривоги.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Гучно було у Павлограді. Після вибуху в нежитловій будівлі сталася пожежа", - зазначив Лисак у своєму повідомленні.

За його словами, внаслідок вибуху в будівлі виникла пожежа. На жаль, інцидент не обійшовся без постраждалих. 21-річний хлопець отримав травми і був доставлений до лікарні. Наразі його стан оцінюється як середньої тяжкості.

Голова ОВА підкреслив, що на місці події працюють відповідні служби, які вживають всіх необхідних заходів для ліквідації наслідків вибуху та пожежі. Деталі інциденту наразі уточнюються.

Нагадаємо, раніше, 15 серпня, під час повітряної тривоги у Сумах також пролунав потужний вибух.

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