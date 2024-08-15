В Павлограде прогремел взрыв: есть пострадавший

В четверг, 15 августа, в городе Павлоград Днепропетровской области произошел взрыв в нежилом здании.

В Павлограде Днепропетровской области был слышен взрыв до тревоги.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Громко было в Павлограде. После взрыва в нежилом здании произошел пожар", — отметил Лысак в своем сообщении.

По его словам, в результате взрыва в здании возник пожар. К сожалению, инцидент не обошелся без пострадавших. 21-летний парень получил травмы и был доставлен в больницу. Пока его состояние оценивается как средней тяжести.

Глава ОВА подчеркнул, что на месте происшествия работают соответствующие службы, принимающие все необходимые меры для ликвидации последствий взрыва и пожара. Детали инцидента пока уточняются.

Напомним, ранее, 15 августа, во время воздушной тревоги в Сумах также раздался мощный взрыв.

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