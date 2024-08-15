Враг провел 58 штурмов на Покровском направлении: Генштаб сообщил новости с фронта

Самая большая концентрация российских атак была близ Воздвиженки и Гродовки.

На фронте в Украине за сутки произошло 165 боев. Больше всего российские войска давили на Покровском направлении, где украинские защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил 15 августа.

Ситуация на фронте в Украине

На Харьковском направлении произошли четыре боя в районах населенных пунктов Волчанск и Сотницкий Казачок.

Также читайте Потери России в войне пересекли новую психологическую отметку

На Купянском направлении российские войска устроили девять атак. Силы обороны Украины отражали штурмовые действия у Синьковки, Петропавловки и Берестово.

На Лиманском направлении оккупанты атаковали 15 раз. Враг пытался продвинуться вперед неподалеку от Невского, Тернов и Макеевки.

На Сиверском направлении украинские войска отразили 25 штурмовых действий вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Переездного, Спорного и Выемки.

На Краматорском направлении российские захватчики устроили пять атак у Часова Яра и Андреевки.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил 24 атаки в районах Северного, Нелиповки, Железного, Нью-Йорка и Торецка.

На Покровском направлении Силы обороны Украины остановили 58 штурмовых и наступательных действий врага в направлении населенных пунктов Воздвиженка, Елизаветовка, Гродовка, Орловка, Николаевка, Желанное, Скучное, Яснобродовка и Птиче. Самая большая концентрация российских атак была вблизи Воздвиженки и Гродовки, оккупанты активно применяли штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Кураховском направлении украинские защитники отразили восемь атак у Красногоровки, Константиновки и Георгиевки.

На Времевском направлении, по уточненной информации, российские войска совершили семь штурмов украинских позиций неподалеку от Водяного и Угледара.

На Ореховском направлении враг пытался выбить украинские подразделения с позиций в районах Малой Токмачки и Новоданиловки – провел три штурма.

На Приднепровском направлении оккупанты семь раз атаковали позиции украинских войск. Враг получил жесткий отпор и понес потери.

Читайте главные новости дня:

На Волынском и Полесском направлениях не выявлены признаки формирования наступательных группировок врага.

На границе с Черниговской и Сумской областями россияне из своей территории активно используют артиллерию по районам украинских населенных пунктов.

Вражеские удары по Украине и ВСУ

В течение предыдущих суток российские войска нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов с применением пяти ракет, а также 58 авиаударов. В частности, враг сбросил 71 КАБ, совершил 4 365 обстрелов, из них 135 – с РСЗО.

Оккупанты наносили авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Липцы, Казачья Лопань, Купянск, Золочев Харьковской области; Твердохлебное, Часов Яр, Курдюмовка, Дружба, Михайловка, Гродовка, Александрополь, Воздвиженка, Калиновое, Водяное, Урожайное, Новодонецкое Донецкой области; Лобковое на Запорожье.

В то же время, авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, по пункту управления, а также поразили четыре артиллерийские системы, средство ПВО, склад боеприпасов и еще один важный объект оккупантов.

Напомним, по данным аналитиков Deep State, российские войска захватили Желанное, Орловку, продвинулись в Нью-Йорке, Николаевке, Журавке и Красногоровке.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.