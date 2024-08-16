Коли в Україні знову почнеться спека: прогноз синоптикині

Завтра, 17 серпня, в Україні очікується +29...33°С, на сході буде трохи свіжіше, +27...29°С.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"А ось вже у неділю-понеділок і далі на тижні стовпчики термометрів у більшості областей України досягатимуть +30...35 градусів і вище. До Дня Незалежності спека втихомириться", - написала вона.

17 серпня в Україні буде сухо та сонячно, а ось 18 серпня, у неділю, на заході, півночі та в центральній частині місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. На півдні та сході - без опадів.

У Києві в суботу очікується суха та спекотна погода, до +30...32°С. У неділю, 18 серпня, спека в столиці посилиться, вдень максимально до +32...35°С.

"У неділю в другій половині дня чи надвечір у Києві ймовірні локальні грозові дощі. Отже, готуємося до сильної спеки та ймовірних вимкнень струму", - додала Діденко.

Раніше стало відомо, що до України найближчими днями повернеться спека. Стовпчики термометрів можуть піднятися до 33 градусів тепла. Більше про це читайте у новині.

Спека повертається! Прогноз погоди

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