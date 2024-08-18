Спека повертається: в Україні готуються до відключень електроенергії 

Найближчими днями в Україні встановляться високі температури - стовпчики термометра перетнуть позначку +30 градусів, що може спровокувати нові відключення електроенергії та графіки знеструмлень.

Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колесник, пише "Інтерфакс-Україна".

З його слів, причиною відключень світла стане спека, яка насувається на Україну. Колесник пояснив, що ні сьогодні, ні завтра відключення світла не заплановані, але найближчими днями, коли встановиться стійке підвищення температури повітря, знеструмлень не вдасться уникнути.

"Спека повертається. Ми бачимо підвищення температури. Сьогодні не застосовувалися графіки обмеження і завтра не заплановано. Складна погода може призвести до підвищення споживання електроенергії. Особливо коли це досить висока стійка температура", - уточнив Колесник.

Він також пояснив, що українська енергосистема все ще не повністю відновлена після ударів ворога.

"Вона залишається вразливою до підвищених навантажень, зокрема й через спеку, яка може спровокувати дефіцит електроенергії. Наразі ремонтні бригади максимально працюють над тим, щоб привести енергосистему до ладу напередодні старту опалювального сезону. В Україні триває одна із найпотужніших ремонтних кампаній", - додав він.

Раніше директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко повідомив, що в Україні наступного тижня через спеку можуть повторно запровадити планові відключення електроенергії.

Електроенергія з’явилася! Україна зменшить кількість стабілізаційний відключень світла

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