Жара еще будет мучить украинцев: прогноз погоды до конца лета

В некоторых регионах все же ожидаются кратковременные дожди.

С понедельника, 26 августа, украинцев снова ждет жара. Однако она будет держаться недолго.

Об этом в комментарии Фактам ICTV рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Елена Палагнюк.

До конца следующей недели в температурном смысле все будет стабильно – по всей Украине ночью термометры будут показывать +14-20 °C (в южной части Украины – до +23 °C), а днем +26-32 °C.

Погода на 26 августа

В Украине ожидается дождь, без осадков, только на юге Крыма местами кратковременный дождь и гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура в северных и западных областях ночью +13-18°C, днем +29-34°C. На остальных территориях ночью +17-22 °C, днем сильная жара +35-38 °C.

Прогноз погоды на 27-28 августа

27 августа ночью без осадков, днем в южных, восточных областях и Прикарпатье, а 28 августа ночью в восточных областях, днем в Украине местами прогнозируется кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью будет колебаться в пределах +14-20 °C (в южной части до +23 °C), днем +26-32 °C.

Прогноз на 29-31 августа

29 августа на большей части территории Украины, а 30-31 августа в западных регионах местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы.

Ранее синоптик сообщила, что жара в Украине только набирает обороты. Высокие температуры будут почти до конца августа. Прохладнее станет только в последние дни месяца.

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