Cпека ще мучитиме українців: прогноз погоди до кінця літа

У деяких регіонах все ж очікуються короткочасні дощі.

Від понеділка, 26 серпня, на українців знову чекає спека. Проте триматиметься вона недовго.

Про це в коментарі Фактам ICTV розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Олена Палагнюк.

До кінця наступного тижня в температурному сенсі все буде стабільно – по всій Україні вночі термометри показуватимуть +14-20 °C (у південній частині України – до +23 °C), а вдень +26-32 °C.

Погода на 26 серпня

В Україні очікується невелика хмарність, без опадів, лише на півдні Криму місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.

Температура у північних та західних областях вночі +13-18 °C, вдень +29-34 °C. На решті територій вночі +17-22 °C, вдень сильна спека +35-38 °C.

Прогноз погоди на 27-28 серпня

27 серпня вночі без опадів, вдень у південних, східних областях та на Прикарпатті, а 28 серпня вночі у східних областях, вдень в Україні місцями прогнозується короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі коливатиметься в межах +14-20 °C (у південній частині до +23 °C), вдень +26-32 °C.

Прогноз на 29-31 серпня

29 серпня на більшій частині території України, а 30-31 серпня у західних регіонах місцями прогнозуються короткочасні дощі та грози.

Раніше синоптикиня повідомила, що спека в Україні лише набирає обертів. Високі температури будуть майже до кінця серпня. Прохолодніше стане лише останніми днями місяця.

Читайте також: