Яка буде погода на День Незалежності: прогноз синоптикині 

На День Незалежності України, 24 серпня, погода буде сонячною. У більшості областей опадів не очікується.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Лише на Луганщині та Донеччині завтра ймовірні локальні грозові дощі. Атмосфера саме на найголовніші наші свята робить нам такий чудовий синоптичний свіжий подарунок. Вже у неділю сильна спека повернеться. Проте недовго їй панувати", - написала вона.

Температура повітря в Україні становитиме завтра протягом дня +26...30°С. У східних областях, південній частині та на Дніпропетровщині буде +31...35°С.

У Києві 24 серпня погода буде сонячною та без сильної спеки. Упродовж дня в столиці очікуються справжні літні +28...29°С.

Раніше синоптикиня повідомила, що спека в Україні лише набирає обертів. Високі температури будуть майже до кінця серпня. Прохолодніше стане лише останніми днями місяця.

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