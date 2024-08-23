Какая будет погода на День Независимости: прогноз синоптика

В День Независимости Украины, 24 августа, погода будет солнечной. В большинстве областей осадков не ожидается.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Лишь на Луганщине и Донетчине завтра вероятны локальные грозовые дожди. Атмосфера именно на самые главные наши праздники делает нам такой замечательный синоптический свежий подарок. Уже в воскресенье сильная жара вернется. Однако недолго ей властвовать", — написала она.

Температура воздуха в Украине будет составлять завтра в течение дня +26...30°С. В восточных областях, южной части и Днепропетровщине будет +31...35°С.

В Киеве 24 августа погода будет солнечной и без сильной жары. В течение дня в столице ожидаются настоящие летние +28…29°С.

Ранее синоптик сообщила, что жара в Украине только набирает обороты. Высокие температуры будут почти до конца августа. Прохладнее станет только в последние дни месяца.

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