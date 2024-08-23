Зачем сало маринуют в луковой шелухе: такой вкусности вы еще не пробовали

Каждая хозяйка имеет свой секретный рецепт засолки национальной вкусности.
Наверное, нет такого украинца, который не любил бы сало. Потому что это самый настоящий национальный продукт. Рецептов его засолки столько, что голова идет кругом, у каждой хозяйки есть свой секрет, как засолить вкусное и мягкое сало к борщу. Впрочем, мало кто знает о сале, маринованном в шелухе, которое похоже на копченое, потому что имеет такой же золотистый цвет и привкус. Рассказываем, как замариновать сало в шелухе и как сделать, чтобы блюдо было мягким.
Зачем мариновать сало в луковой шелухе
Таким образом, можно приготовить домашнее копченое сало, которое будет не только вкусным, но и безопасным для здоровья. Шелуха придаст блюду золотистого цвета, а сам маринад сделает сало вкусным и нежным.
Для такого рецепта следует выбирать сало с мясными прослоями. Также подготовьте две-три горсти луковой шелухи, соль и сахар по вкусу, немного чернослива и два лавровых листа.
Такое блюдо готовить достаточно просто. Налейте в кастрюлю литр воды, добавьте соль, сахар, чернослив, лавровый лист и луковую шелуху, хорошо перемешайте и доведите маринад до кипения. Затем положите в кастрюлю кусочки сала и варите около получаса на медленном огне. Затем снимите кастрюлю с огня, дайте простыть и отправьте сало с маринадом на 12 часов в холодильник.
Затем вытащите сало из маринада, его необходимо обвалять в специях, которые вам нравятся. После этого оберните куски фольгой и отправьте еще на десять часов в холодильник. Через 10-12 часов блюдо будет готовым к употреблению.
Как засолить сало, чтобы было мягким и вкусным
Если вы купили сало, а оно жесткое, эту проблему легко исправить. Чтобы продукт был мягким, его можно приготовить горячим способом. Для такого рецепта идеальным будет сало с мясными слоями. Нарежьте килограмм сала на куски и залейте водой, проварите на медленном огне 5 минут, добавьте в маринад 3 столовые ложки соли и оставьте в растворе на 12 часов.
После того, как сало промаринируется, извлеките его из маринада, высушите и натрите разными специями. Лучшими будут куркума, паприка, черный перец, гвоздика, кориандр, соль большого помола, сушеный укроп, мускатный орех, хмели-сунели.
Натертое специями сало нужно завернуть в фольгу или пищевую пленку и оставить на сутки в холодильнике, чтобы вкус блюда стал более насыщенным. Через 24 часа сало будет готово к употреблению.
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