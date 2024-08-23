Зачем сало маринуют в луковой шелухе: такой вкусности вы еще не пробовали

Наверное, нет такого украинца, который не любил бы сало. Потому что это самый настоящий национальный продукт. Рецептов его засолки столько, что голова идет кругом, у каждой хозяйки есть свой секрет, как засолить вкусное и мягкое сало к борщу. Впрочем, мало кто знает о сале, маринованном в шелухе, которое похоже на копченое, потому что имеет такой же золотистый цвет и привкус. Рассказываем, как замариновать сало в шелухе и как сделать, чтобы блюдо было мягким.

Зачем мариновать сало в луковой шелухе

Таким образом, можно приготовить домашнее копченое сало, которое будет не только вкусным, но и безопасным для здоровья. Шелуха придаст блюду золотистого цвета, а сам маринад сделает сало вкусным и нежным.

Для такого рецепта следует выбирать сало с мясными прослоями. Также подготовьте две-три горсти луковой шелухи, соль и сахар по вкусу, немного чернослива и два лавровых листа.

Такое блюдо готовить достаточно просто. Налейте в кастрюлю литр воды, добавьте соль, сахар, чернослив, лавровый лист и луковую шелуху, хорошо перемешайте и доведите маринад до кипения. Затем положите в кастрюлю кусочки сала и варите около получаса на медленном огне. Затем снимите кастрюлю с огня, дайте простыть и отправьте сало с маринадом на 12 часов в холодильник.

Затем вытащите сало из маринада, его необходимо обвалять в специях, которые вам нравятся. После этого оберните куски фольгой и отправьте еще на десять часов в холодильник. Через 10-12 часов блюдо будет готовым к употреблению.

Как засолить сало, чтобы было мягким и вкусным

Если вы купили сало, а оно жесткое, эту проблему легко исправить. Чтобы продукт был мягким, его можно приготовить горячим способом. Для такого рецепта идеальным будет сало с мясными слоями. Нарежьте килограмм сала на куски и залейте водой, проварите на медленном огне 5 минут, добавьте в маринад 3 столовые ложки соли и оставьте в растворе на 12 часов.

После того, как сало промаринируется, извлеките его из маринада, высушите и натрите разными специями. Лучшими будут куркума, паприка, черный перец, гвоздика, кориандр, соль большого помола, сушеный укроп, мускатный орех, хмели-сунели.

Натертое специями сало нужно завернуть в фольгу или пищевую пленку и оставить на сутки в холодильнике, чтобы вкус блюда стал более насыщенным. Через 24 часа сало будет готово к употреблению.

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