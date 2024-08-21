Как правильно и быстро почистить шампиньоны: при чем здесь мука

Шампиньоны, вероятно, являются наиболее популярным видом грибов. Они не только вкусны, но очень полезны, ведь содержат витамин D, благодаря которому в организме лучше усваивается кальций. При этом, шампиньоны еще и экологически безопасны.

Специалисты утверждают, что чистить шампиньоны не нужно. Обычно их только моют в проточной воде и быстро просушивают, чтобы грибы не набрали лишнюю влагу.

Если перед началом приготовления грибы замочить в воде, то во время жарки они будут выделять много жидкости, что затрудняет весь процесс и делает шампиньоны не такими хрустящими в результате. Однако, такой неприятности можно без проблем избежать, если прислушаться к интересному совету.

Оказывается, именно так эксперты моют шампиньоны перед приготовлением в ресторане. Вам понадобится не вода, а мука.

Уложите все грибы, которые вы собираетесь приготовить в глубокую кастрюлю, затем посыпьте сверху 3-4 ст. ложки обыкновенной пшеничной муки. После этого накройте емкость крышкой и изрядно стряхните шампиньоны несколько раз.

После этого вам нужно будет только протереть шампиньоны чистым бумажным полотенцем, чтобы встряхнуть муку. Вместе с ним грибы очистятся и от грязи. А вот мокрую землю на ножке можно убрать только с помощью ножа.

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