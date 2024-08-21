Как избавиться от тли в саду

Считается, что муравьи могут стать причиной появления тли на ваших растениях, они используют ее в собственных целях.

Садовод Jamie Walton поделился собственным опытом со своими подписчиками как освободить сад от тли, не навредив любимым растениям.

Муравьи выращивают тлю, удерживая ее в группах и защищая от хищников, таких как божьи коровки и мухи. Они выделяют химические вещества через свои лапы, которые угнетают тлю, чтобы потом "доить" ее для получения медовой росы. Эту медовую росу муравьи забирают в гнездо, где используют для кормления матки и других членов колонии.

Хотя это очень интересное взаимодействие, оно, очевидно, не идеально для наших растений и мы способны это предотвратить. Безусловно, борьба с тлей и муравьями может стать сложной задачей, но с правильными стратегиями вы можете эффективно справиться с этой проблемой.

Посадите травы, которые могут отпугнуть муравьев:

Мята . У нее сильный запах, который отпугивает как муравьев, так и тлю. Ее можно высадить возле растений, чтобы создать определенный барьер.

. У нее сильный запах, который отпугивает как муравьев, так и тлю. Ее можно высадить возле растений, чтобы создать определенный барьер. Лаванда . Лаванда не только смотрится и пахнет приятно, но и эффективно отпугивает муравьев и тлю. Можно выращивать ее на клумбах или в горшках.

. Лаванда не только смотрится и пахнет приятно, но и эффективно отпугивает муравьев и тлю. Можно выращивать ее на клумбах или в горшках. Пижм. Растение репеллент, который помогает отпугивать насекомых. Его можно использовать в качестве мульчи или добавлять в компост.

Размельчение листьев этих растений и натирание стебля и веток выделяет больше масла. Итак, вы можете вручную помочь своим растениям натирая их ствол.

Можно также использовать:

Кофейную гущу. Способствует детоксикации почвы и отпугивает некоторых насекомых благодаря ароматическим свойствам.

Способствует детоксикации почвы и отпугивает некоторых насекомых благодаря ароматическим свойствам. Цитрусовые . Цитрусовые отходы, такие как кожура лимонов или апельсинов, имеют сильный запах, который может отпугивать муравьев. Их можно разложить у растения.

. Цитрусовые отходы, такие как кожура лимонов или апельсинов, имеют сильный запах, который может отпугивать муравьев. Их можно разложить у растения. Корица. Она обладает антисептическими и репеллентными свойствами, которые могут помочь в борьбе с тлей и муравьями.

Но обычное контролирование численности тли – лучший метод. Не забывайте, что здоровые растения менее восприимчивы к тле и простое регулярное смывание водой уменьшает ее количество.

Методы можно комбинировать в зависимости от ситуации, чтобы обеспечить наиболее эффективный контроль за тлей и муравьями, сохраняя при этом здоровье растений и экологический баланс в саду.

Не забывайте, что не все муравьи – вредители. На самом деле они играют немаловажную роль в сбалансированной экосистеме. Муравьи помогают аэрировать почву, распространять семена, бороться с вредителями и способствовать круговороту питательных веществ.

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