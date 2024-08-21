Як позбутися попелиць у саду

Вважається, що мурахи можуть стати причиною появи попелиць на ваших рослинах, адже вони використовують їх у власних цілях.

Садівник Jamie Walton поділився власним досвідом зі своїми підписниками як звільнити сад від тлі, не зашкодивши улюбленим рослинам.

Мурахи вирощують попелиць, утримуючи їх у групах і захищаючи від хижаків, таких як сонечка і мухи. Вони виділяють хімічні речовини через свої лапи, які пригнічують попелиць, щоб потім "доїти" їх для отримання медяної роси. Цю медяну росу мурахи забирають до свого гнізда, де використовують для годування матки та інших членів колонії.

Хоча це дуже цікава взаємодія, вона, вочевидь, не ідеальна для наших рослин, але ми здатні цьому запобігти. Безумовно, боротьба з попелицями та мурахами може бути складним завданням, але з правильними стратегіями ви можете ефективно впоратися з цією проблемою.

Посадіть трави, які можуть відлякати мурах:

М’ята . Вона має сильний запах, який відлякує як мурах, так і попелиць. Її можна висадити біля рослин, щоб створити певний бар’єр.

. Вона має сильний запах, який відлякує як мурах, так і попелиць. Її можна висадити біля рослин, щоб створити певний бар’єр. Лаванда . Лаванда не тільки виглядає і пахне приємно, але й ефективно відлякує мурах і попелиць. Можна вирощувати її на клумбах або в горщиках.

. Лаванда не тільки виглядає і пахне приємно, але й ефективно відлякує мурах і попелиць. Можна вирощувати її на клумбах або в горщиках. Пижмо. Рослина репелент, який допомагає відлякувати комах. Його можна використовувати як мульчу або додавати в компост.

Подрібнення листя цих рослин та натирання стебла та гілок виділяє більше олії. Отже, ви можете вручну допомогти своїм рослинам натираючи їхній стовбур.

Можна також використати:

Кавову гущу. Сприяє детоксикації ґрунту та відлякує деяких комах завдяки своїм ароматичним властивостям.

Сприяє детоксикації ґрунту та відлякує деяких комах завдяки своїм ароматичним властивостям. Цитрусові . Цитрусові відходи, такі як шкірка лимонів або апельсинів, мають сильний запах, який може відлякувати мурах. Їх можна розкласти біля рослини.

. Цитрусові відходи, такі як шкірка лимонів або апельсинів, мають сильний запах, який може відлякувати мурах. Їх можна розкласти біля рослини. Кориця. Вона має антисептичні та репелентні властивості, які можуть допомогти в боротьбі з попелицею і мурахами.

Але звичайне стеження за чисельністю попелиці - найкращий метод. Не забувайте, що здорові рослини менш сприйнятливі до попелиць і просте регулярне змивання водою зменшує її кількість.

Методи можна комбінувати залежно від ситуації, щоб забезпечити найбільш ефективний контроль за попелицею та мурахами, зберігаючи при цьому здоров’я рослин та екологічний баланс в саду.

Не забувайте, що не всі мурахи - шкідники. Насправді вони грають важливу роль у збалансованій екосистемі. Мурахи допомагають аерувати ґрунт, розповсюджувати насіння, боротися зі шкідниками та сприяти колообігу поживних речовин.

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