Работал за "идею": в Харькове водитель собирал для россиян данные об ВСУ

В Харькове разоблачен агент, собиравший для ФСБ РФ данные о расположении Сил обороны и систем Patriot.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

В апреле 2024 года харьковчанин, работающий водителем одной из сетей продуктовых магазинов, через мессенджер Telegram познакомился и общался с сотрудником ФСБ РФ. Он согласился передавать россиянину необходимую информацию для проведения взрывной деятельности против Украины.

"Для выполнения враждебной задачи фигурант ездил по Харькову на служебном авто якобы выполняя свою работу, однако на самом деле скрыто фиксировал места дислокации украинских защитников и военной техники", — говорится в сообщении.

Также мужчина пытался найти расположение зенитно-ракетных комплексов Patriot в городе.

Всю информацию он передавал российскому куратору в их личном чате.

Установлено, что фигурант работал за идею, деньги за работу на врага он не получал.

По ходатайству прокуроров подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, правоохранители раскрыли российскую агентурную сеть, действовавшую в Николаевской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Эта сеть занималась шпионажем за военными силами и ключевыми объектами инфраструктуры.

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