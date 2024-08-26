Как Россия использует атаку по Украине: эксперт указал на месть

Россияне будут радоваться, что хотя Курскую область себе не вернули, зато украинцы без света, все взрывается, все пылает.

Россия попытается подать в медиа массированную атаку по Украине 26 августа в качестве мести за захват территорий Курской области.

Такое мнение военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак выразил в эфире телеканала "Киев24".

Россияне попытаются представить атаку по Украине в качестве акции мести за Курскую область, и "глубинный народ" будет радоваться этому.

"Скорее всего, они попытаются повесить лейбу на это в виде "акции возмездия" – отомстили за Курскую область. И глубинный народ будет настолько доволен, будет настолько подпрыгивать в воздух от удовольствия, что "ура, класс, мы отомстили". Курскую область не вернули, но украинцы без света, все взрывается, все пылает", – рассказал Ступак.

Он не исключил, что россияне смогут еще "много чево приврать, что 100-500 F-16 было уничтожено и Himars, склады".

"И в вечерних новостях в России, я уверен, что это сегодня будет тема номер один – как они обстреляли Украину", – добавил эксперт.

Напомним, во время массированной российской атаки на Украину 26 августа под ударом находились 15 регионов. В результате атаки есть погибшие и раненые, повреждения инфраструктурных, энергетических объектов и жилых домов.

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