Як Росія використає атаку по Україні: експерт вказав на помсту

Росіяни радітимуть, що хоча вони Курську область собі не повернули, зате українці без світла, все вибухає, все палає.

Росія спробує подати в медіа масовано атаку по Україні 26 серпня як помсту за захоплення територій Курської області.

Таку думку військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак висловив у ефірі телеканалу "Київ24".

Росіяни спробують представити атаку по Україні як акцію помсти за Курську область, і "глибинний народ" радітиме цьому.

"Швидше за все, вони спробують повісити лейбу на це у вигляді "акции возмездия" – помстилися за Курську область. І глибинний народ буде настільки задоволений, буде настільки підстрибувати в повітря від задоволення, що "ура, клас, мы отомстили". Так, Курську область не повернули, але українці без світла, все вибухає, все палає", – розповів Ступак.

Він не виключив, що росіяни зможуть ще "багато чого прибрехати, що 100-500 F-16 було знищено і Himars, склади".

"І в вечірніх новинах в Росії, я впевнений, що це сьогодні буде тема номер один – як вони обстріляли Україну", – додав експерт.

Нагадаємо, під час масованої російської атаки на Україну 26 серпня під ударом перебували 15 регіонів. Внаслідок атаки є загиблі та поранені, пошкодження інфраструктурних, енергетичних об’єктів та житлових будинків.

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