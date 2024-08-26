Григорій Решетнік відповів на закиди, що він "ухилянт": "Пройшов ТЦК"

Ведучий зізнався, що не має броні від роботи на телеканалах.

Український ведучий Григорій Решетнік чесно відповів, чому він не може бути мобілізованим.

Так, Григорій наголошує, що завжди дотримується законів України, тому разом з іншими чоловіками призовного віку проходив ВЛК і навідувався до ТЦК. І у результаті відповідні установи надали йому можливості відстрочки, оскільки він є багатодітним батьком. Григорій з дружиною Христиною Решетнік виховує трьох неповнолітніх синів. Водночас ведучий підкреслює, що докладає максимально зусиль, щоб допомагати військовим фінансово з тилу податками й благодійністю.

"З приводу ухилянтів. Я багатодітний батько. Закон придуманий не Григорієм Решетником, написаний не під Григорія Решетника. Я пройшов ТЦК, ВЛК, отримав всі документи. Все зробив, як закон пише. Закон написав "якщо багатодітний батько – відстрочку" – отримали. У мене є благодійні аукціони, які я реалізовую за кордоном. Я не порушую закон, дуже багато допомагаю. Роблю це публічно і не публічно", - зізнався Решетнік в інтерв'ю LIGA Life.

Григорій Решетнік з родиною / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Також знаменитість відповів на часті дорікання юзерів у Мережі, що він є заброньованим одним з українських телеканалів, де веде низку проєктів. Тау інформацію Григорій теж спростував.

"Я не заброньований за якимось принципом телевізійного характеру чи через родичів, дружбу чи кумівство. За законом. Я чесно заробляю гроші, сплачую податки й працюю в Україні. І це може комусь не подобатись", - додав шоумен.

Нагадаємо, нещодавно український гурт "Будьмо" мобілізували у повному складі просто на їхньому благодійному концерті. Музиканти показалися у формі й зізналися, де будуть воювати.

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