Ворог атакував Івано-Франківську область: що відомо

Онищук повідомила про ситуацію на Прикарпатті після повітряної тривоги.

26 серпня Івано-Франківська область постраждала від масованої атаки з боку ворога. Внаслідок удару троє осіб отримали поранення, також було зафіксовано влучання в інфраструктурний об’єкт.

Про це повідомила голова Івано-Франківської військової облдержадміністрації Світлана Онищук.

Вона повідомила, що Івано-Франківську область атакували з різних напрямків. Під час атаки сили ППО змогли знищити кілька повітряних цілей, але все ж відбулися влучання в інфраструктурний об’єкт. Троє людей постраждали і отримують медичну допомогу. Інформація про руйнування уточнюється. Різні служби, зокрема ДСНС і медики, працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Очільниця області закликала мешканців приділяти особливу увагу власній безпеці.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що громада отримала мінімальні ушкодження від атаки. За його словами є лише загоряння трави в одній з сільських місцевостей. Марцінків також попередив про можливі повторні атаки та підкреслив, що ворог накопичив резерв ракет і дронів.

Нагадаємо, російські війська здійснили ракетні та дронові атаки на Україну вранці 26 серпня. Внаслідок цих ударів вибухи пролунали в Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, Кропивницькому, на Вінниччині, в Хмельницькому, Луцьку та Одесі.

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