В Івано Франківській і Тернопільській областях працює ППО

Зокрема, на околицях Івано-Франківська було чутно вибухи.

В Івано Франківській і Тернопільській областях вранці 26 серпня працює ППО.

Про це повідомила місцева влата і телеграм-канали.

Жителі Івано-Франківська заявили про звуки вибухів на околицях міста.

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"Краяни, зберігайте спокій! В області працює ППО! Не фотографуйте та не знімайте роботу наших оборонців неба, не допомагайте ворогу!" – написала в Мережі очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Водночас у Тернопільській ОВА повідомили: "Не ігноруйте повітряну тривогу! Перебувайте в укриттях! В області працює ППО. Якщо ви стали свідком роботи протиповітряної оборони – не викладайте фото-відео в мережу інтернет! Будьте обережні!"

Нагадаємо, російські війська влаштували атаку ракетами і дронами по Україні вранці 26 серпня. Через це вибухи прогриміли у Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, Кропивнцькому, На Вінниччині, у Хмельницькому, Луцьку та Одесі.

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