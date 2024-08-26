У Києві чутно гучні вибухи: у деяких районах зникло світло

На підступах до столиці працює ППО.

У Києві прогриміли гучні вибухи 26 серпня, після яких у деяких районах столиці зникло світло.

Про це повідомили кореспонденти ТСН.ua.

"Гучно, аж двері ходять", – прокоментували журналісти.

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"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" – заявили в Київській МВА.

Нагадаємо, РФ вранці 26 серпня влаштувала атаку по Україні дронами-камікадзе та ракетами. Була оголошена масштабна повітряна тривоги. В низці міст у різних куточках держави пролунали вибухи.

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