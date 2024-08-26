У Кривому Розі та Кропивницькому лунають вибухи

Ворог атакує від самого ранку.
Сьогодні, 26 серпня, росіяни атакують українські міста. Зрання вибухи прогриміли у Кропивницькому та Кривому Розі.
Про це повідомляє "Суспільне".
За даними видання, у Кропивницькому - серія вибухів.
Раніше стало відомо, що на Вінниччині також пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Нагадаємо, Росія підняла в небо 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
Висока ймовірність ракетної загрози та пусків крилатих ракет в бік України. Про це повідомили у Повітряних Силах.
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