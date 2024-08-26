В Кривом Роге и Кропивницком раздаются взрывы

Враг атакует с самого утра.

Сегодня, 26 августа, россияне атакуют украинские города. Утром взрывы прогремели в Кропивницком и Кривом Роге.

Об этом сообщает "Суспільне".

По данным издания, в Кропивницком – серия взрывов.

Ранее стало известно, что в Винницкой области также прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Напомним, Россия подняла в небо 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Высокая вероятность ракетной угрозы и пусков крылатых ракет в сторону Украины. Об этом сообщили в Воздушных силах.

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