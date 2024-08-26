В Винницкой области прогремели взрывы

В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.

Сегодня, 26 августа, в Винницкой области были слышно звуки взрывов.

Об этом сообщает "Суспільне".

Ранее сообщалось, что Россия подняла в небо 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Высокая вероятность ракетной угрозы и пусков крылатых ракет в сторону Украины. Об этом сообщили в Воздушных силах.

Шесть бортов взлетели с аэродрома "Оленья", четыре — из "Энгельса", один из "Дягилева", информировали мониторинговые каналы.

В то же время враг уже несколько часов атакует ударными дронами Украину. В регионах работает ПВО.

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