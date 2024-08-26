Хмельницький розривають вибухи: ворог атакує місто

Попередньо, працює ППО.
Сьогодні, 26 серпня, у Хмельницькому лунають потужні вибухи. У місті працює ППО.
Про це повідомляють кореспонденти ТСН.ua.
Містяни кажуть, що у деяких районах вже зникло світло.
Раніше стало відомо, що на Вінниччині також пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Неспокійно також у Харкові, Києві, Дніпрі.
Нагадаємо, Росія підняла в небо 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
Висока ймовірність ракетної загрози та пусків крилатих ракет в бік України. Про це повідомили у Повітряних Силах.
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