Вранці понеділка, 26 серпня, у Луцьку лунають вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти ТСН.ua.

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За словами очевидці, близько 08:25 у місті пролунала серія потужних вибухів, приблизно 5-6.

Місцева влада прокоментували та повідомила про роботу сил протиповітряної оборони (ППО).

Міський голова Ігор Поліщук закликав перебувати в укриттях до відбиття повітряної тривоги.

"Працює ППО. Прошу залишатись в укриттях", - йдеться у його повідомленні.

Додамо, що перед цим моніторингові канали інформували про ворожі безпілотники у місті.

Зауважимо, що станом на 08:35 по всій Україні оголошена повітряна тривогу через ракетну небезппеку.

Нагадаємо, вранці 26 серпня Росія атакує українські міста крилатими ракетами та ударними дронами "шахед".

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