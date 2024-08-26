Місцева влада повідомила про роботу сил протиповітряної оборони (ППО).
Вранці понеділка, 26 серпня, у Луцьку лунають вибухи.
Про це повідомляють кореспонденти ТСН.ua.
За словами очевидці, близько 08:25 у місті пролунала серія потужних вибухів, приблизно 5-6.
Місцева влада прокоментували та повідомила про роботу сил протиповітряної оборони (ППО).
Міський голова Ігор Поліщук закликав перебувати в укриттях до відбиття повітряної тривоги.
"Працює ППО. Прошу залишатись в укриттях", - йдеться у його повідомленні.
Додамо, що перед цим моніторингові канали інформували про ворожі безпілотники у місті.
Зауважимо, що станом на 08:35 по всій Україні оголошена повітряна тривогу через ракетну небезппеку.
Нагадаємо, вранці 26 серпня Росія атакує українські міста крилатими ракетами та ударними дронами "шахед".
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