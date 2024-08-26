Утром понедельника, 26 августа, в Луцке раздаются взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты ТСН.ua.

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По словам очевидцы, около 08:25 в городе раздалась серия мощных взрывов, примерно 5-6.

Местные власти прокомментировали и сообщили о работе сил противовоздушной обороны (ПВО).

Мэр Игорь Полищук призвал находиться в укрытиях к отражению воздушной тревоги.

"Работает ПВО. Прошу оставаться в укрытиях", — говорится в его сообщении.

Добавим, что перед этим мониторинговые каналы информировали о вражеских беспилотниках в городе.

Отметим, что по состоянию на 08:35 по всей Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Напомним, утром 26 августа Россия атакует украинские города крылатыми ракетами и ударными дронами "шахед".

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