Местные власти сообщили о работе сил противовоздушной обороны (ПВО).
Утром понедельника, 26 августа, в Луцке раздаются взрывы.
Об этом сообщают корреспонденты ТСН.ua.
По словам очевидцы, около 08:25 в городе раздалась серия мощных взрывов, примерно 5-6.
Местные власти прокомментировали и сообщили о работе сил противовоздушной обороны (ПВО).
Мэр Игорь Полищук призвал находиться в укрытиях к отражению воздушной тревоги.
"Работает ПВО. Прошу оставаться в укрытиях", — говорится в его сообщении.
Добавим, что перед этим мониторинговые каналы информировали о вражеских беспилотниках в городе.
Отметим, что по состоянию на 08:35 по всей Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.
Напомним, утром 26 августа Россия атакует украинские города крылатыми ракетами и ударными дронами "шахед".
Читайте также: