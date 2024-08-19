На Миколаївщині гримлять вибухи: ворог атакує регіон

Сьогодні, 19 серпня, під час повітряної тривоги на Миколаївщині було чутно вибухи.

Про це повідомив очільник МВА Іван Кухта.

"У Снігурівці було чути вибухи! Прошу мешканців міста триматись подалі від вікон, залишатись у безпечному місці до кінця відбою тривоги та дотримуватись правила двох стін. Наразі зʼясовуємо деталі", - написав він.

Раніше стало відомо, що частину України охопила повітряна тривога.

Крім того, росіяни підняли у повітря шість бортів Ту-95МС.

"Відмічається активність шести бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку. Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках. У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні Повітряних сил України.

Вибухи у Дніпрі! Ворог атакував Іскандерами! У небі висять розвідувальні дрони!

Читайте також: