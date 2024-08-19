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На Миколаївщині гримлять вибухи: ворог атакує регіон

На Миколаївщині гримлять вибухи: ворог атакує регіон

У Снігурівці пролунав вибух / Фото: pixabay.com

Наразі в областіі оголошена повітряна тривога.

Сьогодні, 19 серпня, під час повітряної тривоги на Миколаївщині було чутно вибухи.

Про це повідомив очільник МВА Іван Кухта.

"У Снігурівці було чути вибухи! Прошу мешканців міста триматись подалі від вікон, залишатись у безпечному місці до кінця відбою тривоги та дотримуватись правила двох стін.  Наразі зʼясовуємо деталі", - написав він.

Раніше стало відомо, що частину України охопила повітряна тривога.

Крім тогоросіяни підняли у повітря шість бортів Ту-95МС.

"Відмічається активність шести бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку. Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках. У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні Повітряних сил України.

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