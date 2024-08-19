Частину України охопила повітряна тривога

Сьогодні, 19 серпня, у низці областей України лунає повітряна тривога.

У Повітряних силах України повідомили про вихід балістики з тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, росіяни підняли у повітря шість бортів Ту-95МС.

"Відмічається активність шести бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку. Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках. У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні відомства.

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