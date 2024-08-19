Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У повітрі - шість ворожих бортів: українців попередили про небезпеку

У повітрі - шість ворожих бортів: українців попередили про небезпеку

Російський штурмовик запускає ракету по Україні. / Фото: Associated Press

Росіяни можуть завдати удару.

Сьогодні, 19 серпня, росіяни підняли у повітря шість бортів Ту-95МС. Українців просять бути обережними. 

Про це повідомили у Повітряних силах України. 

"Відмічається активність шести бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку. Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках. У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, у ніч проти 19 серпня 2024 року російські окупанти знову атакували Україну. Росіяни завдали удару 11 ударними БпЛА типу "Shahed" із Курського напрямку та Приморсько-Ахтарська.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація