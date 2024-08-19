В воздухе – шесть вражеских бортов: украинцев предупредили об опасности

Сегодня, 19 августа, россияне подняли в воздух шесть бортов Ту-95МС. Украинцев просят быть осторожными.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

"Отмечается активность шести бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), совершающих полет в юго-восточном направлении. Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном и юго-восточном направлениях. В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в ночь на 19 августа 2024 года российские оккупанты снова атаковали Украину. Россияне нанесли удар 11 ударными БпЛА типа "Shahed" с Курского направления и Приморско-Ахтарска.

Читайте также: