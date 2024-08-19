Часть Украины охватила воздушная тревога

Сегодня, 19 августа, в ряде областей Украины звучит воздушная тревога.

В Воздушных силах Украины сообщили о выходе баллистики из временно оккупированного Крыма.

Напомним, россияне подняли в воздух шесть бортов Ту-95МС.

"Отмечается активность шести бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), совершающих полет в юго-восточном направлении. Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном и юго-восточном направлениях. В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" — говорится в сообщении ведомства.

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