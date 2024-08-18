Окупанти захопили ще одне село на Донеччині - DeepState

Російські загарбники окупували Миколаївку у Краматорському районі Донецької області.

Про це повідомляє DeepState.

Крім того, окупанти просунулися біля кількох інших населених пунктів.

"Ворог окупував Миколаївку, а також просунувся біля Водяного, Новожеланного та Желанного", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що українські війська відкинули ворога біля села Отруба у Курській області РФ. А російські війська захопили три села в Донецькій області і просунулися у районах шести населених пунктів.

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