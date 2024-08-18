Оккупанты захватили еще одно село в Донецкой области — DeepState

Россияне продвигаются и оккупируют новые территории.
Российские захватчики оккупировали Николаевку в Краматорском районе Донецкой области.
Об этом сообщает DeepState.
Кроме того, оккупанты продвинулись около нескольких других населенных пунктов.
"Враг оккупировал Николаевку, а также продвинулся возле Водяного, Новожеланного и Желанного", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что украинские войска отбросили врага у села Отруба в Курской области РФ. А российские войска захватили три села в Донецкой области и продвинулись в районах шести населенных пунктов.
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