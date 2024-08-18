Оккупанты захватили еще одно село в Донецкой области — DeepState

Российские захватчики оккупировали Николаевку в Краматорском районе Донецкой области.

Об этом сообщает DeepState.

Кроме того, оккупанты продвинулись около нескольких других населенных пунктов.

"Враг оккупировал Николаевку, а также продвинулся возле Водяного, Новожеланного и Желанного", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские войска отбросили врага у села Отруба в Курской области РФ. А российские войска захватили три села в Донецкой области и продвинулись в районах шести населенных пунктов.

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