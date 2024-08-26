Враг атаковал Ивано-Франковскую область: что известно

26 августа Ивано-Франковская область пострадала от массированной атаки со стороны врага. В результате удара три человека получили ранения, также было зафиксировано попадание в инфраструктурный объект.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской военной облгосадминистрации Светлана Онищук.

Она сообщила, что Ивано-Франковскую область атаковали по разным направлениям. Во время атаки силы ПВО смогли уничтожить несколько воздушных целей, но все же произошло попадание в инфраструктурный объект. Три человека пострадали и получают медицинскую помощь. Информация о разрушении уточняется. Различные службы, в том числе ГСЧС и медики, работают над ликвидацией последствий атаки.

Глава области призвала жителей уделять особое внимание собственной безопасности.

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что община получила минимальные повреждения от атаки. По его словам, есть только возгорание травы в одной из сельских местностей. Марцинков также предупредил о возможных повторных атаках и подчеркнул, что враг накопил резерв ракет и дронов.

Напомним, российские войска совершили ракетные и дроновые атаки на Украину утром 26 августа. В результате этих ударов взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Днепре, Запорожье, Кривом Роге, Кропивницком, Винницкой, Хмельницком, Луцке и Одессе.

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