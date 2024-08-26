Під ударом перебували 15 регіонів: що відомо про масований обстріл України 

Росіяни випустили ракети з Ту-95 і Ту-22, а також атакували ударними дронами.

У понеділок вранці, 26 серпня, Росія атакувала Україну безпілотниками та ракетами, які запускала зі стратегічних бомбардувальників, з акваторії Чорного моря і з винищувачів МіГ-31К.

Вибухи вже пролунали в кількох містах. Їх чули в Києві, Харкові, Одесі, в Кривому Розі, в Хмельницькому, Дніпрі, Львові, Луцьку.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про повітряну атаку.

Прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що 15 областей постраждали сьогодні внаслідок російської масованої атаки. Ворог застосував різні види озброєння: БпЛА, крилаті ракети, "Кинджали". Є поранені та загиблі.

"Ціллю російських терористів знову стала енергетична інфраструктура. На жаль, є пошкодження в низці регіонів. "Укренерго" вимушене застосувати екстрені відключення електроенергії, щоб стабілізувати систему", - зазначив він.

Луцьк

У Луцьку через російську атаку пошкоджений багатоквартирний будинок. Також є влучання в обʼєкт інфраструктури — відомо про одного загиблого.

Полтавська область

На Полтавщині є влучання в промисловий обʼєкт — там вже пʼятеро постраждалих. Про інші наслідки обстрілу поки не повідомляють.

Львівська область

Росіяни атакували енергетичні обʼєкти на Львівщині. У Львові та області часткові перебої зі світлом. Мер Львова Андрій Садовий каже, що через влучання в області у Львові можуть виникнути перебої з водою.

Дніпропетровська область

Через ранкові обстріли Дніпропетровщини загинув 69-річний чоловік.

Харків

Росіяни також били по Харкову. Є влучання у Немишлянському районі по відкритій території — минулося без постраждалих.

Київ та область

На Київщині є пошкодження об’єктів інфраструктури, поранено людину.

"Вже маємо інформацію про поранену людину. Її доправлено до одного з районних медзакладів, надається необхідна допомога. Також фіксуємо пошкодження приватних будинків внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в 4 районах. Деталі згодом", - повідомив очільник Київської ОВА.

У низці районів Києва відсутнє водопостачання через відключення електроенергії.

Запоріжжя

У Запорізькій області поцілили по обʼєкту енергетичної інфраструктури. Там здійнялася пожежа.

Крім того, ворог завдав удар поряд з приватним будинком. Загинув чоловік.

Рівненська область

Сьогодні зранку Рівненщина зазнала удару ворога. Ціллю став об'єкт енергетичної інфраструктури, повідомили в ОВА.

У житловому будинку пошкодило вікна. Без людських жертв.

Знеструмлені населені пункти у Рівненському районі. Наразі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків удару.

Крім того, сили ППО збили повітряні цілі у Рівненському районі. Попередньо - теж без жертв.

Житомирщина

Загинула 32-річна жінка, внаслідок падіння уламків збитого Шахіда у Звягельському районі.

Одеська область

На Одещині - четверо поранених внаслідок ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі, зокрема дитина 10 років.

Через російську атаку в Україні затримуються поїзди

Через знеструмлення у декількох регіонах України на тлі масштабної атаки РФ запроваджено резервні тепловози.

"Усі поїзди далекого сполучення продовжать рух. Приміський рух електропоїздами наразі теж має затримки, енергетики вже працюють на місцях", - йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".



Перебої зі світлом

У Києві та низці областей почалися перебої зі світлом. В Одесі також спостерігаються перебої з електроенергією, через знеструмлення у місті тимчасово призупинили роботу електротранспорту. У Миколаєві та області запровадили аварійні графіки відключення світла. У Дніпропетровській області запроваджують екстрені відключення світла.

"Укренерго" дало розпорядження запровадити екстрені відключення світла під час масованого ракетного удару РФ по Україні 26 серпня.

Читайте також: